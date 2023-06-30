شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا قرر الابتعاد عن لعب شخصية جيمس بوند.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى إدريس ألبا أنه تم استبعاده من لعب شخصية جيمس بوند بعد أن أصبحت ردود الأفعال حول "اللون والعرق"، وذلك بالرغم من أنه غالبا ما يشار إلى الممثل على أنه المفضل لتولي لعب الشخصية من بعد الممثل العالمى دانيال كريج.

حيث أوضح ألبا أن أي اهتمام بلعب الشخصية قد تراجع بسبب بعض ردود الفعل "المثيرة للاشمئزاز" على الشائعات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث صرح ألبا قائلا:" الحقيقة هي أنني حظيت بثناء كبير لفترة طويلة حول هذا الأمر، خاصة وأن جيمس بوند واحد من هذه الأدوار المرغوبة، وعندما طلب منى أن العب شخصية جيمس بوند، شعرت وأننى وصلت إلى القمة نوعًا ما".

وذلك بعد أن رد الممثل العالمى إدريس ألبا على الشائعات التي أكدت أنه كان يجري محادثات للعب دور جيمس بوند، قائلاً: "إنها مجاملة وشرف، لكنها ليست حقيقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في عام 2021، استبعد ألبا نفسه من تولي دور بوند من بعد الممثل العالمى دانيال كريج، الذي كان آخر ظهور له كعميل سري هو No Time To Die الذى طرح في نفس العام.

وبدأت الشائعات من حينها عن أن ألبا كان يجري محادثات لتمثيل دور البطولة في فيلم بوند القادم، وأكدت المنتجة باربرا بروكلي لاحقًا أن إلبا كان "جزءًا من المحادثة" حول من سيتولى الدور.

في مقابلة جديدة صرح ألبا قائلاً: "أحب سلسلة أفلام بوند، أنا قريب جدًا من المنتجين، كنا جميعًا نوعا ما نضحك على الشائعات لأنها مجرد لا شيء".

وأوضح ألبا قائلا: "لا يمكنني التحدث نيابة عنهم، ولكن من وجهة نظري، لم يكن هناك أي نوع من الحقيقة في أي من الشائعات التي انتشرت".