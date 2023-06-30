شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهرت بلقب "رفيعة هانم" وشاركت إسماعيل ياسين أعماله.. ذكرى رحيل ليلى حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى رحيل الفنانة ليلى حمدى، اليوم الجمعة، حيث رحلت عن عالمنا في 30 يونيو ولدت في 7 أغسطس عام 1929، واشتهرت فى السينما بلقب "رفيعة هانم" رغم بدانتها، إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة فى أذهان المشاهدين، خاصة أن لها طلة كوميدية وخفة دم ظهرت خلال الأفلام خاصة في الأعمال التي جمعتها مع الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين.

استطاعت من خلال عدة أدوار صغيرة جدا "كومبارس" فى أفلام إسماعيل ياسين والتى وصلت عددها إلى 11 فيلما، أن تخطف أنظار المشاهدين بسبب الطابع الكوميدى التى تركته بمجرد طلتها على الشاشة، أول هذه الأفلام هى "بين قلبين" عام 1953، بطولة كمال الشناوى، شادية، إسماعيل ياسين، شكرى سرحان، تألف زهير بكير، وإخراج محمد عبد الجواد.

شاركت فيما يقرب من 50 عملًا سينمائيًا واقتصرت أدوارها على الأدوار الثانوية والمشاهد القصيرة، ومن أهم أعمالها بيت الطالبات، الستات مايعرفوش يكدبوا، فتافيت السكر، المجانين فى نعيم، مطلوب زوجة فورا، شارع الحب، لوكنده المفاجأت، الأيدى الناعمة.

تزوجت مرتين الأولى من التاجر عواد الزياتي، كان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، أما زواجها الثاني كان الفنان سمير ولي الدين، والد الفنان الراحل علاء ولي الدين.