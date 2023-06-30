شكرا لقرائتكم خبر عن 24 عاما على مسرحية " عفروتو" لـ محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة 24 عاما على مسرحية "عفروتو"، حيث كان العرض الأول للمسرحية يوم 30 يونيو 1999، والمسرحية ما زالت عند عرضها على التلفزيون يشاهدها لجميع كأنهم يشاهدونها لأول مرة ويضحكون على أفيهات النجم محمد هنيدى.

والمسرحية من بطولة محمد هنيدى وأحمد السقا وهانى رمزى وحسن حسنى وماجدة ذكى ومنى زكى ومن تأليف أحمد عوض وإخراج محمد عبد العزيز.

وتدور قصة المسرحية حول مجموعة من أبناء العم لا يحبون بعضهم البعض، ومنهم من يملك الأموال بكثرة ومنهم من لا يجد فلوس كافية لحياته، وآخر زوجته مسيطرة عليه أما كبيرهم فهو مديون لأشخاص كثيرة فى ذلك الوقت يخرج له من تحفة البيت عفريت يحاول تحقيق كل مطالبه، لكنه يفشل ويبدأ فى التدخل بين أبناء العم حتى يفرقهم عن بعضهم البعض.

وقالت النجمة منى زكى من قبل في برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة:"عملت مع محمد هنيدي مسرحية عفروتو بس أنا مبحبش نفسي في المسرحية خالص لأني أول مرة كنت أقف في مسرح خاص، ومكنتش فاهمة إني لازم كل يوم أعمل اسكريبت مختلف، وقتها ذهني مكنش مركز في القصة دي".