“بدي فقعها”.. زياد برجي يتحدى اليسا مجددا.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 06:50 صباحاً - تحدى الفنان اللبناني زياد برجي مواطنته الفناة اليسا بأداء أغنية “وبطير” مجددا مؤكدا أنّه سيبذل جهده لكيّ لا يتعامل معها من جديد.

وقام زياد برجي بغناء أغنيّة “وبطير”، وذلك خلال حلوله ضيفا على الاعلامية رابعة الزيات، وقال “بدي فقعها لإليسا”، ولن أتوقف عن غناء هذه الأغنيّة، وسأستمرّ بغنائها “وبدي فقعها”.

والجدير بالذكر أنّ إليسا تقدّمت بدعوى ضدّ برجي، ومنعته من آداء أغنيّة “وبطير”.