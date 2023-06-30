شكرا لقرائتكم خبر عن أولها إضافة أحداث غير مفهومة.. أسباب خيبة أمل متابعى فيلم Fast X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Fast X على اهتمام جماهيرى كبير منذ بدء الإعلان عن الجزء الجديد، إلا أنه مع طرحه في دور العرض حاز على مجموعة من التعليقات السلبية التي لم تكن ضمن توقعات القائمين على العمل، وعلى عكس الأجزاء الماضية، لم يتخط حاجز إيراداته إلى الان الـ مليار دولار بعد أكثر من شهر على طرحه، حيث طرح بـ دور العرض في 19 مايو الماضى.

وهذه 3 أسباب لـ خيبة الأمل التي أصابت كثير من متابعى فيلم Fast X:

إضافة أحداث غير مفهومة وغير مرتبة في سياق الفيلم الذى وصلت مدته إلى ساعتين و 21 دقيقة.

موت أو عودة أشخاص من الموت بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من أبطال الأفلام السابقة، بشكل مفاجئ دون ترتيب "مفهوم" للأحداث.

رتابة وتكرار لأحداث من أفلام سابقة من السلسلة The Fast and the Furious في أكثر من مشهد.

ويدور فيلم Fast Xحول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

وخلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس، وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراج Louis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم : ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.