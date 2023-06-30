شكرا لقرائتكم خبر عن ريان جوسلينج يروج لفيلمه Barbie في كندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم ريان جوسلينج على الترويج لفيلمه الجديد Barbie في أولى جولاته الترويجية في تورنتو ، بكندا، ويأتي ذلك بالتزامن مع سفر النجمة العالمية مارجو روبي إلى أستراليا بصحبة زوجها توم أكيرلي وذلك من أجل الترويج لنفس الفيلم، حيث تشارك جوسلينج بطولة العمل.



ريان جوسلينج يروج لفيلمه Barbie في كندا



ريان جوسلينج يروج لفيلمه Barbie في كندا



ريان جوسلينج يروج لفيلمه Barbie في كندا

وكانت كشف المصممة سارة جرينوود في فيلم Barbie عن أن تصوير العمل أدى إلى نقص في الطلاء الوردي، Pink، وفي مقابلة جديدة مع Architectural Digest، ناقشت جيرويج ومصممة الإنتاج سارة غرينوود ومصممة الديكور كاتي سبنسر سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها منتظرو العمل، حيث صرحت جيرويج قائلة: "أردت أن تكون الألوان الوردية شديدة السطوع، وأن يكون كل شيء أكثر من اللازم تقريبًا، لأنه هذا ما جعلني أحب باربي عندما كنت طفلة صغيرة".

أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.