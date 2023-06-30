شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سلامة يعلن انتهاء تصوير فيلم "شماريخ" لـ آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "شماريخ" من تصوير المشاهد المتبقية فى العمل، استعداداً لطرحه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلن مخرج العمل عمرو سلامة عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر عمرو سلامة صورا من كواليس فيلم "شماريخ" على "إنستجرام" وعلق عليها: "أخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ، بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي".



عمرو سلامة

وأضاف، "أشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد، وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني".

وكشف النجم آسر ياسين مؤخرا عن البوستر الرسمي الدعائى للفيلم، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدساً للشماريخ في يده، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

"شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.