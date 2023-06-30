موعد حفل نيكول سابا في الساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة نيكول سابا، لاحياء حفلاً غنائياً ضخمًا في الساحل الشمالي، وذلك غدٍ، السبت، ضمن سلسلة حفلات رابع أيام عيد الأضحى 2023.

ومن المقرر ان تقدم الفنانة نيكول سابا، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال نيكول سابا

ويذكر أن طرحت نيكول سابا، مؤخراً أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "سمك القرش" على موقع “يوتيوب”.

أغنية سمك القرش، كلمات عبد الرحمن عاصم، توزيع أمين نبيل، ألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية :-

قعدت الناس في بيتهم

كانوا زيك كده ونسيتهم

وبايدي البحر رميتهم

وبصنارتي رميت شدتهم

كل واحد عارف نفسه واللي فاكر ان انا بنافسه

وكل واحد عارف نفسه

واللي فاكر انا بنافسه

انا بعيد انا بعيد

مفيش اي مقارنة انسوا

كنت يا عم بـــ فديك بالروح والدم

كنت بعمل منك مهم

منك مهم

طلعت دماغك سم

على قد ما اتنـــططوا خادتكم الهوجة وتورطوا

جه الوقت انكوا تتبططوا

في علبة قديمة كده تتحطوا

كل واحد عارف نفسه واللي فاكر اني بنافسه

انا بعيد انا بعيد مفيش اي مقارنة انسوا

كنت يا عم با افديك بالروح والدم

لما سمك القرش عليك يتلم

كنت بعمل منك مهم منك مهم طلعت دماغك سم