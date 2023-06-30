فيلم البعبع يتخطى 5 ملايين جنيه في ثاني أيام عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، أمس، الخميس، إيرادات بلغت 3,157,050 جنيها؛ لتصل كل إيراداته إلى 5 ملايين جنيه و868 ألفا و150 جنيها ليتواجد في المركز الثالث بين أفلام عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابه يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل بنتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

ويشار إلى أن تشارك النجمة منة شلبى بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.