تفاصيل إيرادات فيلم بيت الروبي

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم بيت الروبي للنجمان كريم عبد العزيز وكريم محمد عبدالعزيز، أمس، الخميس، ثانى أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و554 ألفا و783 جنيها.

يشار إلى أن يتناول العمل قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

أبطال فيلم بيت الروبي

يذكر ان فيلم بيت الروبى، بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.