شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج إيهاب أبو زيد لمسجد فاطمة الشربتلى وسط انهيار أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان المخرج إيهاب أبو زيد إلى مسجد فاطمة الشربتلى فى التجمع لصلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة وسط انهيار أسرته ومحبيه وأصدقائه الإعلاميين وعدم تصديقهم رحيله المفاجئ.

ونعى المخرج الراحل عبر "فيس بوك" الكثير من الإعلاميين والصحفيين، حيث كتب أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد.. لسه باعتلي السلام إمبارح.. كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجة.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك يا بوب".

فيما كتب الكاتب الصحفي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيهاب أبو زيد مات".

ونعت شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامى والمخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.