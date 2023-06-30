شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "البعبع" لأمير كرارة يحصد 5 ملايين و868 ألف جنيه خلال 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة أمس الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات بلغت 3 ملايين و157 ألفًا و50 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام من طرحه 5 ملايين و868 ألف جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتشارك النجمة منة شلبى بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم، كما تشارك الفنانة دنيا ماهر ضيفة شرف خلال الأحداث من خلال مشهد واحد فقط يجمعها بأمير كرارة، حيث تجسد شخصية شقيقة طليقته والتي أخبرته بالعديد من الأمور والتي لم يكن يعرفها وساهمت مقابلتها له في تغيير العديد من الأمور في حياته.

وكشف أمير كرارة كواليس مشاركته في الفيلم، حيث قال إنه لأول مرة يقدم عملا كومييديا، مضيفا: "كنت مرعوب من فيلم البعبع، والفيلم جاء بطريقة مختلفة وغريبة".، وهو فيلم عائلى جميل للغاية، ويمكن للعائلة كلها أن تشاهده، وكل ما شاهده قال إنه فيلم عظيم".

وتابع، خلال برنامج معكم: "قابلت المؤلف إيهاب بليبل منذ عامين، جلسنا مع بعض وعرض علي فيلم وحكى لي الفيلم وأنا أضحك وهو يحكى لى الفيلم ولم يكن كتبه في ذلك الوقت، وهو لديه إحساس كبير بالكوميديا، وقلت له هذا الفيلم تحفة وبتاعى، وظللنا لمدة سنة ونصف ولم يحدثنى عن الفيلم".