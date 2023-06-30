شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة المخرج إيهاب أبو زيد تؤدى صلاة الجنازة على جثمانه بحضور الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت أسرة المخرج إيهاب أيو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة اليوم، فى مسجد فاطمة الشربتلى فى التجمع بحضور عدد من الإعلاميين منهم :"عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

ونعى المخرج الراحل عبر فيس بوك الكثير من الإعلاميين والصحفيين، حيث كتب أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد.. لسه باعتلي السلام إمبارح.. كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجه.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك يابوب".

فيما كتب الكاتب الصحفي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيهاب أبو زيد مات".

ونعت شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامى والمخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.