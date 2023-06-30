شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ينعى المخرج إيهاب أبو زيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بمزيد من الحزن والأسي المخرج إيهاب أبو زيد الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس بأزمة قلبية مفاجئة.

ومن جانبه قال عبد الجليل إن الراحل كان له دور فعال في تطوير البرامج التلفزيونية وترك بصمات لامعة ستخلد في تاريخ الإعلام المصري.

وتقدم عبد الجليل بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنيًا من الله ان يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديرين التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

عمل كمصور ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج وكانت البداية من فكرة وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.