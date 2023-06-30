شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الطوبجى: إعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدى كانت أهم أهدافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ياسر الطوبجي في تصريحاته لليوم السابع : منذ توليتي إدارة فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح شعرت بمسئولية كبيرة بالرغم أن الكوميدية هي الأقرب لي ولكن بسبب عراقة الفرقة التي قدمت منذ بدايتها العديد من النجوم العظماء وكذلك الأعمال العظيمة مثل الراحل فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي وسعيد صالح، ومحمد عوض، وكذلك العروض المهمة مثل البچامة الحمرا، والدبور، ونمرة إتنين يكسب، لذا فكرت في تقديم عمل كوميدي راقي لإعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدي وكان ذلك من أهم أهدافي، لأني وجدت بعض الأعمال التي قدمتها الفرقة خلال فترة ماضية ليس لها علاقة بالكوميدية.



ياسر الطوبجي

وتابع الطوبجي : فكرت في إعادة الهوية بمضمون ومحتوي راقي يتناسب مع الذوق العام دون إبتزال لأن هذا مايميز القطاع العام عن القطاع الخاص ، ولكن لم يكن هناك ورق في بداية توليتي قد قدم لي ففكرت أن نقدم عمل من التراث فلم أحد أفضل من نجيب الريحاني وبديع خيري أن أبدأ بهم مهمتي ولأنني كنت أقدم في نفس الوقت مسلسل الضاحك الباكي وقدمت شخصية بديع خيري ، فبحثت كثيرا عنه وعن الفترة التي جمعته بنجيب الريحاني ، ووقع الإختيار علي مسرحية الزائرون الذي قدموها في فيلم سلامة في خير ، وقدمت بعد ذلك عدة مرات مثل فيلم صاحب الجلاله وجناب السفير والراجل اللي باع الشمس وأخيرا قدمها الزعيم عادل إمام في مسرحية الزعيم .

أستعنت بالمخرج محمد جبر وهو مخرج كوميدي مبدع وكذلك بالكاتب أحمد الملواني الذي كنت أتابعه من فترة وأري أسمه علي العديد من السيناريوهات الكوميدية وأعرف أنه كاتب كوميدي مبدع ، وبدأنا في العمل علي مسرحية طيب وأمير حتي وصلنا للنسخة الخمسة منها التي تعرض الأن وحققت كل هذا النجاح ، فمسرحية الأمير والطيب " مسرحية متعوب عليها " .

مسرحية طيب وأمير من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي وهي إحدى فرق البيت الفني للمسرح، والمسرحية كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا ، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة : عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.