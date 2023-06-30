شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة حلمى عبد الباقى.. ونقابة الموسيقيين تنعى الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحرصت النقابة على نعي الراحلة خلال بيان صحفي.

وقال البيان: "عزاء واجب.. تنعى نقابه المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها لوفاة شقيقة زميلنا واخونا الفنان/ حلمى عبد الباقى للفقيدة الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان".

وكان النجم حلمى عبد الباقى أعلن عن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية التي من المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى: بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق وربنا يولي من يصلح.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من أمس "الأحد" وحتى الثلاثاء المقبل، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل ، لتجرى الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس