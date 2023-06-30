شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تاج" لتامر حسنى يحصد 9.2 مليون جنيه خلال يومين من طرحه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فيلم "تاج" للنجم تامر حسني المركز الثاني في ترتيب أفلام عيد الأضحى، وحصد أمس الخميس ثاني أيام العيد إيرادات بلغت 5 ملايين و376 ألفًا و344 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين 9 ملايين و210 آلاف و895 جنيهًا.

تدور أحداث فيلم "تاج" حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وقدم تامر حسني آخر أعماله بالسينما بفيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.