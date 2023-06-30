شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المخرج مراد مصطفى فى "أكاديمية لوكارنو" بالدورة الـ 76 من مهرجان لوكارنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت "أكاديمية لوكارنو" لصانعى الأفلام الدوليين، المخرج مراد مصطفى، بالدورة الـ76 من مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى بسويسرا، بعد مشاركته المتميزة فى مهرجان كان السينمائى الدولى بفيلمه "عيسى".

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة بين 15 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

عيسى الفيلم القصير الرابع للمخرج مراد مصطفى ويواصل فيه الهدف الذى بدأه فى أعماله السابقة، وهو الحكى عن غير المصريين وتحديدًا الأفارقة اللى بيعيشوا في مصر.

فيلم عيسى، يتتبع قصة مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.