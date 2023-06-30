شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج إيهاب أبو زيد الأحد المقبل فى مسجد الصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء المخرج إيهاب أبو زيد الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب بمسجد الصديق فى مساكن شيراتون.

وأدت أسرة المخرج إيهاب أيو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة اليوم، فى مسجد فاطمة الشربتلى فى التجمع بحضور عدد من الإعلاميين منهم: "عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديرين التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

عمل كمصور ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج وكانت البداية من فكرة وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.