داليا البحيري: محسن رزق لديه قواعد صارمة ويحترم خشبة المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة داليا البحيرى، كواليس تعاونها مع المخرج محسن رزق فى مسرحية “سيدتي أنا” قائلة: شخصيته قوية ولا يخرج عن النص على الإطلاق.

وأضافت داليا البحيرى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، قائلة: محسن رزق لديه قواعد صارمة واحترام كبير لخشبة المسرح ونكون مجسدين الشخصية بشكل حقيقي ولا يمكن الخروج عن النص وإذا خرجنا عن النص يكون بشكل محسوب.

وتابعت داليا البحيرى:"هناك إفيهات تتخيل أنها لن تضحك الناس ولكن نجد الجمهور يضحك على الإفيهات ، والعرض يكون منضبط وكل شيء محسوب ، ومحسن رزق يذاكر كل ليلة عرض وأول مرة أعمل معه كمخرج ودائما ما يكتب ملاحظات على كل عرض مسرحي ويركز في كل التفاصيل".

وكان انطلق عرض فيلم "أولاد حريم كريم"، وذلك بعد فترة تحضيرات كبيرة، وضم الفيلم كل من مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان وبشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن.

داليا البحيري

وبدأت الفنانة داليا البحيرى تصوير مشاهدها، حيث تستكمل داليا شخصية مها شكرى التي جسدتها في الجزء الأول والمتزوجة من حسين (خالد سرحان) ولديهما ابن كريم الذى كان طفلاً وأصبح شابًا ويجسد دوره تيام مصطفى قمر.

داليا البحيري

وتداول صورة لأسرة الفيلم من الكواليس، وجمعت الصورة كل من مصطفى قمر، رنا رئيس، بسمة، داليا البحيري، تيام مصطفى قمر.

قصة الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

أسرة فيلم أولاد حريم كريم

أبطال الجزء الأول

يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2055 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

مصطفى قمر

وكان تحدث الفنان مصطفى قمر عن حبه الشديد للفنان محمد فوزي، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان أحمد زكي في فيلم البطل ودخوله مجال التمثيل وكشف مفجأة عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم.

تصريحات مصطفى قمر مع أنغام:

قال مصطفى قمر خلال استضافته في برنامج أنغام، التي تقدمه الفنانة أنغام، ويعرض عبر قناة دي أم سي: "أنا امتداد لمحمد فوزي وبحبه جدًا وكنت عايز أبقى زيه".

وأضاف: "أول فيلم كان مع أحمد زكي في فيلم البطل وكنت محظوظ جدًا وسامي العدل كلمني قالي مش نفسك تمثل سينما قولتله ياريت وجابلي ورق فيلم البطل".

مصطفى قمر

واستكمل: "كلمني بعدها قالي في مفاجأة لو عرفتها مش هتاخد فلوس في الفيلم فضلت أفكر إيه المفاجأة ولما روحتله قالي أنت هتمثل مع أحمد زكي قولتله همضي فين؟ ومسألتش على الفلوس".

وكشف: "لما قابلت أحمد زكي قالي ما تخدوا شريف منير أنا عجوز قولتله أنا عملت الفيلم عشان أنت فيه، وأحمد زكي قالي التمثيل عينين وقالي عينك لو هتكدب مش هنشوفك متفكرش في الكلام بص على اللي قدامك وقوله كلام مظبوط وكل شوية يقولي نصيحة وطلعت قوي جدًا في فيلم البطل وبسيط".

مصطفى قمر يكشف تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم:

كشف قمر أن كتابة سيناريو فيلم أولاد حريم كريم موضحًا: "وأحنا اليومين دول خلصنا ورق الفيلم اسمه أولاد حريم كريم الأولاد كبروا وبيكملوا المسيرة وتيام هيبقى من أبطال الفيلم".



وقال قمر: "ببقى مبسوط أن الأولاد في العصر الحالي بيجوا الحفلات وبيغنوا معايا الأغاني القديمة، وأنا بحب احترم الكلمة حتى لو بسيطة ولو هنهزر يبقى باحترام".

مصطفى قمر

أحدث أغاني أنغام لوحة باهتة:

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لأنغام من خلال أغنية "لوحة باهتة"، التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور.

وتقول كلماتها:

"عارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش زي سطر في صفحة متشخبط عليه مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا زي حرفين مشبوكين واتفرطوا زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا مانتحرمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش".