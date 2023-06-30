فن ومشاهير

فاطمة ناصر من دبى .. إطلالة جذابة واستعداد لتصوير عمل عربى ضخم

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ياسر رشاد - القاهرة - تألقت الفنانة التونسية فاطمة ناصر بإطلالة جذابة خضعت لها اثناء قضائها اجازة عيد الأضحى في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

على صعيد أخر تستعد فاطمة لتصوير دورها في مسلسل عربي كبير سيتم تصويره في ابو ظبي خلال العام الجاري. 

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فاطمة ناصر 

كانت فاطمة قد شاركت مؤخرا في مهرجان كان السينمائي الدولي الذب شارك فيه ليوناردو دي كابريو وناتالي بورتمان وآخرين.

تنويه لفاطمة ناصر عن جلال الدين 

وكانت فاطمة ناصر قد فازت مؤخرا بتنويه خاص من مهرجان خريبكة السينمائي بالمغرب عن دورها في فيلم 

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جلال الدين الذى لعبت بطولته وأخرجه المخرج المغربي الكبير حسن بن جلون. 

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فاطمة ناصر 

وتستعد فاطمة قريبا لتصوير عمل مصري جديد تتكتم تفاصيله.

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فاطمة ناصر 

وكانت اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في دورته الثانية الفنانة فاطمة ناصر للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة. 

 

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وبدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى يوم 2  من ديسمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية. 


واطلت فاطمة في حفل الافتتاح باطلالة متميزة ارتدت فيها فستان ماركة  vintag من جيفنشي وماكياج أحمد جمال وشعر محمد الصغير.

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فاطمة ناصر 


وتشارك فاطمة  اللجنة كل من المخرج مجدي احمد علي رئيسا. 

 

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والنجوم خالد الصاوي ومراد مكرم والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسي والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

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فاطمة ناصر 


كانت فاطمة قد حصلت على إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة على فيلمها المغربي جلال الدين الذي عرض في المسابقة العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونافست فيها فاطمة علي جائزة أفضل ممثلة.

 

وكانت أعلنت فاطمة ناصر وفاة والدها محمد الناصر في العاصمة التونسية تونس.

 

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تتواجد فاطمة حاليا في تونس لقضاء إجازة عيد الأضحى تتابع حاليا إجراءات الجنازة والعزاء.
وكان آخر ظهور لفاطمة في الدراما المصرية مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل تحقيق الذي تم عرضه مؤخرًا.


وكانت قد لعبت  الكثير من البطولات في مصر وتونس منها مسلسل قانون عمر وفيلم عالهوا ومسلسل عائلة نعمان وفيلم روج الذي لعبت بطولته مع عدد من الفنانين الشباب.


وانتجت فاطمة العديد من المسلسلات والافلام التونسية مؤخرا تم عرضها على مدار الأعوام الماضية في الموسم الرمضاني التونسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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