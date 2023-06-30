شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون بوجهين فى السينما بموسم عيد الأضحى.. أبرزهم محمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية تشهدها الساحة السينمائية في موسم عيد الأضحى السينمائى هذا العام، إذ تتنافس عدد من الأفلام بقوة والتي تم طرحها وهى "بيت الروبي"، "تاج"، "البعبع"، "مستر إكس"، وكان لذلك سبباً في ظهور بعض الفنانين في عملين بنفس الوقت.

يشارك نجم مسرح مصر محمد أنور في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلمي "البعبع" مع النجم امير كرارة، وفيلم "مستر إكس" بطولة النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد في أول تعاون بينهما.

تشارك الفنانة رحاب الجمل فى موسم عيد الأضحى، بفيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، حيث تظهر بشخصية تدعى "ميسرة" ينشأ بينها وبين أمير كرارة علاقة وتحاول إنقاذه من خطر ضمن أحداث الفيلم، كما تشارك الفنانة رحاب الجمل فى فيلم "مستر إكس" مع الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد.

ويشارك الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" في بطولة فيلم البعبع مع أمير كرارة ويجسد دور بلطجي يتعاون مع كرارة، ويظهر أيضًا عبد الرحمن كضيف شرف ضمن أحداث فيلم بيت الروبي لـ كريم عبدالعزيز، ويجسد شخصية شاهد زور وأحد أفراد عائلة الروبي التي ينتمي إليها كريم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.