شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مستر إكس" يحصد مليونين و357 ألف جنيه فى ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد أمس الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت مليونين و357 ألفًا و489 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام من عرضه في السينمات المختلفة 4 ملايين و734 ألفا و339 جنيها.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

أفلام موسم عيد الأضحى 2023

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "مستر إكس"، وفيلم "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق.