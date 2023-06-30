شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح أغنيتها الجديدة "بتمايل على الـ Beat" بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة إليسا أحدث أغانيها التي تحمل إسم "بتمايل على الـ Beat"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية : وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة عشان أنت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجة وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش طول الليل بضحك ف وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى", ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك وسط الناس موجوده لكن تايهه ومخضوضه ماليش غيرك ومن غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة وسط الناس ملهية لكن لسه انا هي حبيبتك اللي بتحبك وماتغيرش ولا حاجه وطول الليل بضحك ف وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك».

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 370 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا.