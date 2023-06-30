شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الحمامات الدولى يفتتح دورته الـ 57 بحفلين لبروميثيوس وسيمون مانينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان الحمامات الدولي بتونس دورته الـ 57 بحفلين لبروميثيوس وسيمون مانينو، ويبدأ المهرجان فعالياته يوم 8 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، ويميل مهرجان الحمامات الدولي يميل أكثر إلى العروض النخبوية، وقد يكون سبب ذلك أنّ فضاء العرض لا يتسع إلى أكثر من 800 متفرج.

اختارت لجنة المهرجان هذا العام 31 عرضاً فنيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، ومن المشاركين النجم صابر الرباعي من تونس، ومروان خوري وولاء الجندي من لبنان، وعزيز مرقة من الأردن، وسامر محمد إسماعيل من سوريا، وزاهو من الجزائر ونورة منت سيمالي من موريتانيا.

ويبرز من الأسماء التونسية المشاركة هذا العام كلّ من آية دغنوج ومحمد الجبالي وعادل بندقة وحاتم دربال، كما يحضر الراب المحلي في هذه الدورة من خلال عرض الفنانين جنجون وكازو، ويشارك من بقية أنحاء العالم، كلّ من: سيمون مانينو من إيطاليا، وآربا جوندا من إسبانيا، وأوليفي لوران من بلجيكا، وإيبا أي من كوبا، وكيني غاريت من الولايات المتحدة الأميركية، وكوين أوميغا ورويال سولز من ترينداد، وفاتوماتا دياوارا من مالي.