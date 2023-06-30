شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون ترزق بمولود جديد وتعلق: أسميناه راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة ديانا كرازون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" وضعها مولودا ونشرت صورة لزوجها وهو يحمل المولود، وعلقت قائلة: الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات.. الحمدلله الذى أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه (راشد).. اسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين.

كانت قد احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون منذ فترة بعيد زواجها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري مؤخرا، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "مثل اليوم من سنة صرنا لبعض.. سنة مرت سريعة سنه كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك اول ما خبرتك إني حامل.. إحساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة.. دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب ..الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر.. بحبك ابو سلمى".

فيما وجه لها زوجها رسالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بهذه المناسبة، قائلا: "كل مشروع بالدنيا ربح وخسارة واعتبار الزواج مشروع زي باقي المشاريع فهو أكيد معرض للربح والخسارة".

وتابع :"الزواج ما بشبه أي مشروع بحياتك هو حياة مبنية على الاحترام والحب هدفها تكوين أسرة جديدة بهدوء وسلام.. حياة تفاصيلها كثيرة من عند ستر وغطا على بعض لعند عالحلوة والمرة مع بعض. ونيال البيت اللي بطلع منه بيت"، واختتم كلامه: "كل سنة وأنتِ زوجتي وشريكة حياتي أم سلمى الأصيلة وربنا يجعل كل أيامنا هدوء وسلام ".