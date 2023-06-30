شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تروج لحفلها فى الساحل الشمالى وتعلق: أراكم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة نيكول سابا لحفلها الغنائى المقرر غدا فى الساحل الشمالى، ونشرت عدة صور على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت قائلة: أراكم غدا، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

واحتفل فريق عمل أغنية "فيلينج كول" بعيد ميلاد النجمة نيكول سابا، وحرصوا على إحضار تورتة والاحتفال بهذه المناسبة، وذلك بعد النجاح الذي حققته نيكول سابا من خلال طرح أغنية "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخراً، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وشاركت النجمة نيكول سابا في المسرح من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" وشاركها في البطلوة كل من، محمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وبدرية طلبة، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

وشاركت نيكول سابا في الدراما مؤخراً بمسلسل "نقل عام"، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية "البارون" التي قدمتها خلال العمل.

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.