شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل: تحمست لـ"مستر إكس" بسبب فهمي.. وأوس أوس كان يضحكنا في الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن كواليس مشاركتها في فيلم "مستر إكس"، الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية المختلفة، مشيرة أنها تعمل خلال الأحداث في العصابة التي يديرها مستر إكس (أحمد فهمي)، وهناك سببا لوجودها داخل العصابة.

وعن ترشيحها للدور، أضافت لـ ”الخليج 365”: "بقالنا سنة وشوية بنصور وبنحضر الفيلم، فهمي كلمني قالي هو وأحمد عبد الوهاب، بيكتبوا فيلم وظهرت شخصية أعملها وكنت وقتها في لبنان بصور ولكني اتحمست جدا واستنيت أول 3 أيام معنديش تصوير نزلت أحضر البروفة، وبعدين سافرت تاني".

وتابعت: "كنت متشوقة جدا لأن أحمد فهمي اختياراته بتبقى كويسة، وهو عمل للمشاهد عشان يتفرج على كل حاجة ويبقى مبسوط وضحك كتير، وفيه مشاكل اجتماعية، وارتباط وترابط بين الشخصيات، وفيه مبررات لكل شخصية، الورق والموضوع حلو وفيه ضحك كتير".



مستر إكس

وعن ظهور أكثر من ضيف شرف خلال أحداث الفيلم، أوضحت: "إضافة لينا كلنا وجود ضيوف الشرف، وكل واحد جاي في مكانه بالظبط، وكلهم دمهم خفيف"، متابعة أن الفيلم تصنيفه وشكله جديد على السينما لذلك فهو ممتع.

كما ذكرت أنها أحبت التعاون مع الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث العمل: "هنا بنبونانة، ودورها وكنت بضحك جدا من قلبي، وأكتر حد بيضحك بجد في الكواليس كان أوس اوس، وكان بيعمل مقالب طول الوقت فينا"، لافتة: "لما خلصنا اخر يوم تصوير كنا زعلانين عشان خلصنا كنا أسرة واحدة، أحمد فهمي كان محتوي الكل، وبيخاف على كل الناس".



رحاب الجمل

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

يذكر أن رحاب العمل ظهرت أيضا كضيف شرف فيلم "البعبع" الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.