شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال تنمية المواهب يتألقون بأغان وطنية فى ذكرى 30 يونيو بدار الأوبرا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت إشراف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، احتفل مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، بذكرى ثورة 30 يونيو، وعلى خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، قدم فصل طلاب كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبد الستار بمشاركة فصل الباليه تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد.

وتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها: النشيد الوطنى، بلد التاريخ، سلم على الشهداء، مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، مصر يا أم الدنيا، حبيبتي من ضفايرها، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها، هنحب مين غيرها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، تعرف تتكلم بلدي، أقوى من الزمن، المصريين أهما، ابن الشهيد، مصريتنا وطنيتنا، إن كان على قلبي، زي ما هي حبها وعلى باب مصر.































