شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتصدر التريند بعد عرض حلقتها فى "معكم منى الشاذلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة لطيفة تريند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة اشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.

واحتلت لطيفة تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.

وتعرض الحلقة الثانية من البرنامج اليوم السبت عبر شاشة قناة "cbc"، وترتدي خلالها لطيفة لأول مره أزياء ظهرت بها في أول كليب لها وهو "بحب في غرامك"، كما ترتدي نفس الفستان الذي غنت به أغنية "المصري" خلال أحداث فيلم "سكوت حنصور".

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، خلال موسم الصيف، وقد صورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحهما خلال الأيام القليلة القادمة.