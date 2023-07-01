شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى وهيفاء وهبى يحييان حفلاً غنائيًا فى بيروت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم محمد حماقى والنجمة هيفاء وهبى حفلاً غنائيًا اليوم السبت فى بيروت رابع أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتهما المحببة لدى الجمهور.

وذلك بعدما أحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الكويت، منذ أيام وقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه مثل: "ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار" وغيرها من الأغنيات.

وآخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.