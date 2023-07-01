شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى ناعيا شقيقته: قطمتى وسطى يا روحى وكنتى أختى وأمى وأبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والفنان حلمي عبد الباقي، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقته، مؤكدا أنه كانت بالنسبة له الأب والأم وكل ما لديه في الدنيا، مشيرا إلى أنها كانت صاحبة قلب حنين، داعيا الله أن يصبره على فراقها.

ونشر عبد الباقي صورة شقيقته المتوفاة عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أختي ونور عيني وقلبي، مش عارف أقول إيه، والله قطمتي وسطي يا روحي.. كنتي أختي وأمي وأبويا وكل حاجة ليا ولكن ربنا استرد وديعته، أحن قلب في الدنيا وربنا يصبرني على فراقك يا أغلى حد عندي في الدنيا".

وأضاف عبد الباقي: "بشكر كل الناس على مواساتهم ليا وربنا ما يحرمني من حبكم ولا عطفكم ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم، العزاء السبت في الزقازيق قسم يوسف بك خلف جراج الأتوبيس وأتمنى من كل حبايبي متتعبوش نفسكم وكفاية مشاعركم اللي أنا شفتها ولمستها بنفسي وكفاية اتصال تليفوني وربنا يحفظكم جميعا".





وتوفيت أمس الجمعة، شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وتم تشييع الجثمان في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وحرصت نقابة المهن الموسيقية على تقديم العزاء لحلمي عبد الباقي ونعي الراحلة خلال بيان صحفي، جاء فيه:

"عزاء واجب.. تنعى نقابه المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها لوفاة شقيقة زميلنا وأخونا الفنان حلمي عبد الباقي.. للفقيدة الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان".