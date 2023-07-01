شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تختتم موسمها الفنى بمؤلفات رومانسية ووطنية.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية فى ختام موسمها الفنى 2022 - 2023، وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد وذلك يوم الإثنين القادم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتضمن برنامج الإحتفالية نخبة مختارة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم إيديك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، لولا الملامة وغيرها.

والأغاني أداء الفنانة أميرة أحمد، ومحمد حسن، وحنان عصام، وياسر سليمان، واية عبد الله، وأشرف وليد، وأمنية بكر، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد ، أحمد عفت وإيمان عبد الغنى.

جدير بالذكر ان الاوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها الى 940 حضرها اكثر من مليون مشاهد وهدفت الى دعم وتعزيز التراث ونشر الوان الابداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية .