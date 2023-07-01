شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل محمد حماقى وهيفاء وهبى فى بيروت المقرر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هيفاء وهبي عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته اليوم في بيروت بمشاركة محمد حماقى، وذلك بسبب تأخر الشركة المنظمة في إتمام ما يلزم لإقامة الحفل.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



