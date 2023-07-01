شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Flash يحقق 216 مليون دولار فى 14 يوما عرض عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد The Flash إيرادات وصلت إلى 216 مليونًا و450 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ يوم 16 يونيو الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و24 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Flash بين 93 مليونًا و150 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و123 مليونا و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

الفيلم الجديد مبني على سلسلة الكتب المصورة "The Flashpoint Paradox" وسلسلة الرسوم المتحرك، والعمل يشمل دخول شركة DC لـ فكرة الكون المتعدد، بعد استخدام هذه الفكرة من قبل شركة MCU في أفلام مثل "Spider-Man: No Way Home"و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

وكشف الفيديو الترويجى أول لمحة عن عودة كيتون بدور باتمان، عندما ظهر ببدلة باتمان الشهيرة ذات الأذنين الطويلة، وفي تسلسل، تسمع موسيقى الملحن داني إلفمان الشهيرة "باتمان" بينما ينطلق البطل الخارق كيتون للإطاحة بالأشرار.

كما كشف الفيديو الترويجى عن أول نظرة رسمية للممثلة ساشا كالي بدور كارا زور إيل، التي ستلعب Supergirl في عالم أفلام الأبطال الخارقين في DC.