شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم وفرقة "مسار إجبارى" يمثلان مصر فى مهرجان الحمامات الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقتصر المشاركة المصرية هذا العام بمهرجان الحمامات الدولي بتونس فى دورته الـ 57 بحفلين الأول يوم 15 يوليو لفرقة مسار إجباري، والحفل الثاني يوم 10 أغسطس للمغني المصري مسلم.

مهرجان الحمامات الدولي هذا العام يشهد مشاركة عربية ودولية، ويبدأ المهرجان فعالياته يوم 8 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، واختارت لجنة المهرجان هذا العام 31 عرضًا فنيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، ومن المشاركين النجم صابر الرباعي من تونس، ومروان خوري وولاء الجندي من لبنان، وعزيز مرقة من الأردن، وسامر محمد إسماعيل من سوريا، وزاهو من الجزائر ونورة منت سيمالي من موريتانيا.

ويبرز من الأسماء التونسية المشاركة هذا العام كلّ من آية دغنوج ومحمد الجبالي وعادل بندقة وحاتم دربال، كما يحضر الراب المحلي في هذه الدورة من خلال عرض الفنانين جنجون وكازو، ويشارك من بقية أنحاء العالم، كلّ من: سيمون مانينو من إيطاليا، وآربا جوندا من إسبانيا، وأوليفي لوران من بلجيكا، وإيبا أي من كوبا، وكيني غاريت من الولايات المتحدة الأميركية، وكوين أوميغا ورويال سولز من ترينداد، وفاتوماتا دياوارا من مالي.



مسار اجباري