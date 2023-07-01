شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Boogeyman يحقق 59 مليون دولار فى 28 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب The Boogeyman إلى 59 مليونًا و 744 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 يونيو الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و38 دقيقة، ومن إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Boogeyman بين 38 مليونًا و962 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 20 ملايين و 782 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من المؤلف ستيفن كينج نفسه، المقتبس من أحدى روايته العمل، حيث أكد المخرج روب سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان، على أن يتم عرض فيلم The Boogeyman في دور السينما في 2 يونيو الجارى.