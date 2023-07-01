شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شارموفرز يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق شارموفرز، حفلاً غنائيًا بمدينة الإسكندرية يوم الأحد المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدموا فيه عددًا كبيرًا من أغنياتهم المحببة للجمهور أبرزها، نميمة، خمسة سنتى، خلاص هسيطر.

وطرحت فرقة شارموفرز خلال الفترة الماضية، أغنيات البومهم الجديد "كرفان" منذ بداية العام الحالي، بمجموةعة متنوعة تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وكانت أولى الأغنيات هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم.

أم ثانى أغنيات الألبوم بعنوان "Je Suis Malade" وهى من كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفارة، والأغنية الثالثة بعنوان "ملينا ليه" وتدور أحداث فيديو كليب الأغنية حول العلاقات الإنسانية بين الأشخاص، وما يحدث أحيانا من شعور بالملل مع مرور الوقت، فهناك اختلافات بين كل شخص وآخر حسب سنه، وظروفه، وتفكيره، بعد فترة ارتباط طويلة أو قصيرة، وهناك أيضا اختلافات بين كل شخص وآخر، بعد علاقة حب طويلة أو قصيرة.

والأغنية الرابعة لفرقة شارموفرز هي أغنية "بتثيرى الجدل" من كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان- محمد الفاره- عادل محمد، أما الأغنية الخامسة بعنوان "ديفا" وتدور فكرة الكليب في إطار عرض استعراضى راقص، عبر عن معنى كلماته، التي تتحدث عن حالة غزل لفتاة خاصة، ومميزة تنتقي كل شيء في حياتها، وتهتم دائمًا بأدق التفاصيل، فهى جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهى تمشى تلفت الانتباه، وتتجه إليها العيون.

أما الأغنية السادسة جاءت بعنوان "وبعدين" والتي يشارك فيه لأول مرة مع النجم أحمد بهاء، الفنان والموزع الموسيقى"نوفو" الذى اشتهر بتقديمه العديد من أغانى الــ covers الغربية، وتعاون مع الموزعين الموسيقيين "عيسى وأسود".. والكليب من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرة الكليب حول معنى ومفهوم كلمات الأغنية، فى إطار فشل قصة حب، مليئة بالذكريات، كثرت فيها العديد من محاولات العودة.

وجاء الأغنية السابعة والأخيرة بعنوان "الحمد لله"، والتي دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلى طريق النجاح، وراحة البال، وهى من كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد.

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (غناء)، و محمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، إسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in"..