فن ومشاهير

ثورة ٣٠ يونيو.. انطلاق احتفالات ثقافة أسوان بالذكرى العاشرة

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ياسر رشاد - القاهرة - ثورة ٣٠ يونيو..  شهد مسرح فوزى الصيفى أولى احتفالات فرع ثقافة أسوان بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن برنامج فعاليات العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

المخرج هشام عطوة

 

 يا عروسة النيل يا سمرا

ثورة ٣٠ يونيو.. تضمنت أولى الفعاليات عرضا فنيا لفرقة اسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو على صالح ومحسن حسانين قدمت مجموعة من أجمل الأغاني منها "يابلادى، ياعروسة النيل ياسمرا، على رمش عيونها، ياحبيبتى يامصر، يابهية،أنا هنا يا ابن الحلال، قلبى دليلى، منحرمش العمر منك، سلامات".

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احتفالات ثورة ٣٠ يونيو بأسوان

اكتشاف مواهب

وقدمت فقرة اكتشاف مواهب الاطفال فى الغناء أدارها موسى محمد وقدمت ناتالى اغانى "طوف وشوف، مشربتش من نيلها".

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اكتشاف مواهب الاطفال فى الغناء

ثورة ٣٠ يونيو.. فعاليات الاحتفال ينظمها إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى و تستمر حتى الثالث من يوليو المقبل ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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