شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تاج بطولة تامر حسني يقترب من 15 مليون جنيه فى 3 أيام عرض بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني أمس، الجمعة، إيرادات 5 ملايين و724 ألفا و64 جنيها فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام 14 مليوناً و934 ألفا و959 جنيها.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



بوستر فيلم تاج

أحداث فيلم تاج

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.