شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الروبي" يسجل أعلى إيراد يومى بالسينما لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حصده فيلم "بيت الروبي" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز فى أول تعاون بينهما، منذ طرحه فى السينمات المختلفة فى موسم عيد الأضحى، وحقق الفيلم أعلى إيراد يومي فى السينما أمس الأول، بعدما حصد 8 ملايين و554 ألف جنيه إيرادات.

ويواصل الفيلم تسجيل الأرقام القياسية ويسجل أعلى إيراد يومي لليوم الثاني على التوالي متفوقاً على نفسه، بعدما سجل أمس الجمعة إيرادات بلغت 9 ملايين و393 ألفا و233 جنيها، فى ثالث أيام عيد الأضحى، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 10 أيام عرض 44 مليونا و449 ألفا و435 جنيها.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.



فيلم بيت الروبي

قصة فيلم بيت الروبي

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أفلام موسم عيد الأضحى 2023

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.