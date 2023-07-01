شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تتمايل علي الـ beat في أحدث أغنياتها..تعرف علي الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية اليسا أحدث أعمالها الغنائية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والأغنية لفتت الأنظار وحققت نسب مشاهدة كبيرة بمجرد طرحها علي السوشيال ميديا ، وظهرت خلالها اليسا بشكل مختلف ، واستخدم مخرج الكليب الصورة الأبيض والأسود في عدد من مشاهد الكليب .

وهذه بعضا من كلمات أغنية اليسا بتمايل على الـ Beat:

وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه

عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه

و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر

و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني

وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني

انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك

انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك

انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك

كانت اليسا قد أحيت مؤخرًا حفلًا خيريًّا في مصر من تنظيم الدكتور مجدي يعقوب، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.