أعنف وافجر مشهد محذوف للفنانة غاده عبد الرازق من فيلم كلمني شكرا بعد ظهور صدرها بالكامل وتم حذف المشهد.. شاهد

بيروت - ثريا شاهين - تصدرت الفنانه غاده عبد الرازق وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب مشهد محذوف من فيلم كلمني شكرا لها وهي تقوم بخلع ملابسها واظهار عضو حساس داخل جسمها وقام احد الاشخاص بنشرها على منصه التواصل الاجتماعي واثار ضجه كبيره بعد نزوله بساعات وحصل جدلا واسع داخل الوسط الفني.

مشهد محذوف للفنانه غاده عبد الرازق من مشهد كلمني شكرا

اثارت الفنانه غاده عبد الرازق جدلا كبيره بعد قيام احد الاشخاص بتسريب فيديو محذوف من كواليس فيلم كلمني شكرا وهي تقوم بتغيير ملابسها واظهار جمال جسدها

وكانت ترتدي قميص نوم اسود شفاف اظهر جسمها بالكامل وانتشر الفيديو بالطريقه كبيره واثارها انتقاد كبير من محبين الفنانه غاده عبد الرازق داخل الوسط الفني