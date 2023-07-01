فن ومشاهير

ثورة ٣٠ يونيو.. أغاني التراث الواحاتي تزين احتفالات عاصمة الثقافة المصرية بالذكرى العاشرة

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ياسر رشاد - القاهرة -  ثورة ٣٠ يونيو .. شهدت حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة بالوادي الجديد، الجمعة، عددًا من الفعاليات الفنية التي أقامها فرع ثقافة الوادي الجديد -عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣-  احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو في إطار برنامج الهيئة العامة لبرئاسة المخرج هشام عطوة.

المخرج هشام عطوة

 

 فنون شعبية

تضمنت الفعاليات عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، لقصر ثقافة الخارجة، وقدمت به مجموعة من الفنون التراثية الواحاتية الراقصة منها الخزام، وفقرة التنورة، من تدريب الكابتن محمد عبد الله.

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احتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو بالوادى الجديد

 

أغانٍ وطنية

 

وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علي السيد عرضا فنيا ومجموعة من الأغاني الوطنية منها أغنية "تعيشي يا بلدي لناهد إبراهيم، وأغنية "أحلى بلد بلدى" لأحمد منصور، وأغنية "حبك أصيل" لجونير أنسي، وأغنية "مصر يا أم الدنيا" لناهد إبراهيم ومحمود عبدالحليم، وأغنية "وقف الخلق" للمجموعة.

 

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 فرقة الموسيقى العربية

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

 

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التنورة ضمن احتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو بالوادى الجديد

 وتضمنت أيضا أمسية شعرية أقامها نادي أدب قصر ثقافة الخارجة شارك فيها مجموعة من الشعراء بإلقاء العديد من القصائد الوطنية في حب مصر، منهم حسين عبد المنعم، قصيدة "آنساتي سادتي"، بلاش ندالة، وسعاد العقاطي "في حبك يامصر"، ونسمة مختار.

 

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وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة، وقدموا به الكثير من الفقرات من التراث الشعبي الواحاتي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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