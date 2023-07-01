ثورة 30 يونيو.. ساحة أبوالحجاج بالأقصر تشهد احتفالات قصور الثقافة بالذكرى العاشرة

ياسر رشاد - القاهرة - ثورة 30 يونيو.. استمرارًا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك، شهد جمهور ساحة أبوالحجاج بالأقصر، أمس الجمعة، ثالث أيام العيد، احتفالًا فنيًا أقامه قصر ثقافة الأقصر.

الأقصر القومية للموسيقى العربية

الأقصر القومية للموسيقى العربية

قدمت فرقة الأقصر القومية للموسيقى العربية عددًا من الأغنيات الفردية والجماعية بقيادة المايسترو عماد عبدالكريم، ومنها "على الدوار" غناء سيد موسي، أغنية "تعيشي يا بلدي، أنا الشعب" غناء المجموعة.

الأقصر القومية للموسيقى العربية

وقدمت فرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق رقصة "النذاوي، التحطيب، التنورة".

التحطيب و التنورة

يوم لا ينسى في تاريخ مصر

وعقدت محاضرة بعنوان "يوم لا ينسى في تاريخ مصر "30 يونيو" تناول خلالها الشاعر سيد صدقي أهم ملامح فترة ما قبل يونيو 2013 وبعض الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وثورة 30 يونيو وأسبابها وأهم أحداثها، والشعب المصري ودوره في الثورة، أعقبها أمسية شعرية بعنوان" ٧ ألوان للظل" للشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب.

التحطيب

حضر الحفل اللواء علي شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، نفيسة عبدالرحيم مدير قصر ثقافة الأقصر، والعديد من جمهور وأبناء الأقصر الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية المقدمة، ويأتي الحفل ضمن فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والذي يشهد برنامج فروعه الثقافية الأربعة عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات احتفالا بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو.