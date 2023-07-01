عمرو مصطفى يطرح أغنية "بلادي" بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الفنان عمرو مصطفى، تهنئة الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو بطريقته الخاصة، حيث طرح أغنية "بلادي" عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالًا بتلك الذكرى.

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وتعد أغنية بلادي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان وأداء عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية:



بلادي يا قوية ومنك قوتي

أنا قد المسئولية وقد كلمتي

أنا منك وليكي واللي لحظة هيعاديكي

هدفنه يا بلدي فيكي لو يقرب مننا

بلاي ياللي أغلى عندي من حياتي من ولادي

ياللي كل مرة تحتاجيني أو تنادي

ولما تؤمري أنا بلبي النداء

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى، تم تكريمه مؤخرًا من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية Sacem في فرنسا، وحصل على العضوية الدائمة، وحرص على إعلاء علم مصر من خلال ارتدائه العلم أثناء التكريم وحصوله على العضوية في فرنسا أمام العديد من الصناع من مختلف بلدان العالم.

ويعكف عمرو مصطفى خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من الأغاني، استعدادًا لطرحها في موسم صيف 2023.

وتعد أغنية افتكرلك إيه هي آخر أغاني عمرو مصطفى، والتي طرحها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الفنانة مي فاروق والموزع نادر حمدي، وهي أولى أغاني مشروعه "إحياء التراث"، ويهدف من خلاله الحفاظ على الهوية المصرية والعربية والارتقاء بالذوق العام.