إيرادات بيت الروبي تتخطى الـ 44 مليون جنيه في دور العرض السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر فيلم بيت الروبي، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، في تسجيل أعلى إيراد يومي، وسجل أمس الجمعة إيرادات بلغت 9 ملايين و393 ألفا و233 جنيها، فى ثالث أيام عيد الأضحى، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 10 أيام عرض 44 مليونا و449 ألفا و435 جنيها.

تفاصيل فيلم بيت الروبي

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

يشار إلى أن يتناول العمل قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.