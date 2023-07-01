شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عادل إمام يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عادل رامي إمام، حفيد الفنان الكبير عادل إمام، ونجل المخرج رامي إمام، بخطوبته على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل عائلي بسيط.





وظهر حفيد عادل إمام في أكثر من مناسبة برفقة خطيبته، أثناء تخرجه هذا العام من الجامعة الأمريكية، وحرصها على دعمه ومساندته، فضلاً عن تعبيره الدائم عن حبه لها من خلال حسابه على "إنستجرام".





يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض يطلق اسم الفنان الكبير عادل إمام على دورته السادسة عشرة، وذلك تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس .

كما احتفل "إمام" مؤخرا بعيد ميلاده في منزله بحضور النجمتان يسرا ولبلبة و شقيقه عصام إمام والفنان مصطفى هريدى، والفنان خالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين.



















