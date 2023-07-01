شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الطوبجى: لا أحب البطولة الفردية والممثل الكوميدي أقوى أنواع الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ياسر الطوبجي خلال تصريحاته باليوم السابع عن أنه ليس من محبي البطولة الفردية في الأعمال المسرحية، لأنه يري أن البطل الفردي خاصة إن كان نجم لو لم يكن متفرغًا تمامًا للمسرحية التي يقدمها سيسبب ذلك بعض المشاكل والمعوقات وستكون المسرحية تحت سيطرته ولو قرر أن يترك العرض سيكون من الصعب وجود بديل علي الفور.

وتابع: زمان كانت المسرحيات الناجحة لا تعتمد علي البطل الواحد كانت بطولة جماعية وكان ذلك من أسباب نجاحها، وفي مسرحية طيب وأمير كان تناول المخرج محمد جبر لها في منتهي الذكاء وقدم العرض بين الأبطال وكأنه ماتش كورة.

وأضاف الطوبجي: إدخال البهجة علي الجمهور ليس بأمر سهل ولا يقدر بثمن، ونجاح طيب وأمير السبب الأساسي به أن كل فرد قدم عمله بضمير بعيداً عن الإستسهال ، فهناك الكثير يعتقد أن الكوميديا سهلة ولكن هذا أمر خاطيء فالممثل الكوميدي من وجهة نظري هو أصعب أنواع الممثلين ولو جربنا أن نستعين به في أي دور سواء تراجيدي أو شر سنجده بقدمه ببراعة مثل الكوميديا بالضبط وهذا يعود لأن مشاعره وأحاسيسه تكون صادقة وهناك أمثلة كثيرة علي ذلك مثل الفنان عبد المنعم مدبولي والفنان عادل إمام ونجاح الموجي ، ولكن آلية الإنتاج هي التي تحصرهم في النمط الذي نجحوا فيه .

مسرحية طيب وأمير من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي وهي إحدى فرق البيت الفني للمسرح، والمسرحية كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة: عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.