شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكراه.. محمد الموجى يتحدث عن الجيل الجديد من المطربين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حوار نادر للموسيقار محمد الموجى مع الإعلامية سهير شلبى، سألته عن الجيل الجديد، فقال: "اللى طلعوا دول كان لازم لهم من رابط أو صمام أمن، ولازم يفوت على الرقابة والنقابة قبل التسجيل، وتمتحنه لجنة، لأنهم بيشتغلوا من ورا أى حد من المسئولين بدون رقابة أو نقابة، ولابد من أن يكون فيه بوليس يجرى ورا كل إنسان مخالف".

وعن تحقيقه لما يتمنى خلال مشواره الفني، قال: "طول ما الإنسان عايش هيحس إنه دايما عايز يحقق حاجة جديدة، والمزيكا اللى عملتها من 15 سنة ومش عاجبانى عايز أعمل غيرها".

الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين فى الموسيقى والغناء العربى، ولد فى 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل فى عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله الغنائية، ثم اتجه إلى التلحين، وكانت أول أعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ ، كما قدم الحانه لعمالقة الطرب العربى منهم ام كلثوم ، نجاة ، وردة الجزائرية ، صباح، فايزة احمد وطلال مداح ، رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك ارثا فنيا ضخما من الالحان الخالدة .

وفى بداية حياته أراد محمد الموجي أن يكون مطرباً لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك، وهو ما أكده في فيديو نادر أثناء حوار تليفزيونى، حيث حكى سبب تخليه عن حلم الغناء وعن تفاصيل فشله فى اختبارات الإذاعة كمطرب.

وقال الموجى خلال الحوار إنه فى بداية طريقه كان يتمنى أن يصبح مطرباً لكنه رسب فى اختبارات الإذاعة لأنه كان يلحن لنفسه الأغانى التى غناها أمام لجنة الاختبار، فلم ينجح لأن معظم ألحانه كانت جديدة وغير معتادة فلم تستسيغها اللجنة وحكمت برسوبه، ليتخلى عن حلم الغناء وينصب اهتمامه على التلحين.